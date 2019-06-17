Gaziosmanpaşa'da yangın: 200'e yakın güvercin öldü
Gaziosmanpaşa'da, 2 katlı evin çatı katında çıkan yangında 200'e yakın güvercin öldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yıldıztabya Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki 2 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında çatı katında bulunan yaklaşık 200 güvercin öldü.
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