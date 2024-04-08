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Gazze eylemindeki provokasyonun arkasından sol terör örgütü çıktı!

İsrail'in Gazze Şeridine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları gerekçe göstererek geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu'nda protesto eylemi düzenlendi. Eylemin sonunda tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve “katil devlet” diye slogan atan grup içindeki bazı göstericilerin, sol terör örgütlerinin üyeleri çıktı.

IHA8 Nisan 2024 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Gazze eylemindeki provokasyonun arkasından sol terör örgütü çıktı!
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Geçtiğimiz önceki gün İstanbul Taksim'de, aynı gün Konya'da Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik protesto gösterileri düzenlendi. İsrail'e karşı yapılan eylemde devlet ve hükûmet aleyhinde sloganlar atılması akıllarda soru işaretlerine yol açarken, gösterilerin sonunda uyarılara aldırış etmeyen ve korsan gösteriye devam ederek "katil devlet" ve "İş birlikçi AKP" diye sloganların, bazı sol marjinal gruplar olduğu tespit edildi. Bazıları tüm uyarılara rağmen polisle çatışmaya girerken, olay kalkışma provası olarak nitelendirildi.

EYLEMİN SONUNDA UYARILARA RAĞMEN DAĞILMAYAN GRUP PROVOKASYONA KALKIŞTI

İstanbul Emniyeti ise taşkınlık yapan ve eylemlerin sonunda tüm uyarılara rağmen dağılmayan kişileri gözaltına alıp işlem yaptı.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre bazı kişilerin terör örgütleri ile olan iltisakları tespit edildi. Eylemlere katılarak provokasyona kalkışan gruplar arasında terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması olarak bilinen SGDF, Gençlik Kolektifleri, Halk Evleri ve DHKP-C yanlısı korsan derneklere tabi isimlerin de yer aldığı anlaşıldı. Gazze eylemi adı altında devlet aleyhine sloganlar atan kalabalıklar arasındaki bazı kişilerin, başörtülü kişileri ön plana iten "Filistin İçin Bin Genç" adı verilen inisiyatifin Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu olduğu ortaya çıktı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile birlikte TİKKO, DHKP-C, Devrimci Karargâh ve benzeri sol aşırılıkçı yapıları bünyesinde barındıran terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması olan SGDF, korsan gösterideki eylemi üstlendi.

SOL GRUP SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA EYLEMİ ÜSTLENDİ

SGDF, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün arkadaşlarımız işkence ile gözaltına alındı" ifadesini kullandı. Korsan gösteri sırasında dağılmayan ve mukavemet gösteren grupla polis arasında çıkan olaylarda komiserin tartakladığı kadın göstericinin ise 30 Mart'ta yapılan başka bir gösteride ise ön saflarda yer aldığı ve zafer işareti yaptığı ortaya çıktı.

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