Gazze için yeniden yola çıktılar: Filistin özgür olana kadar devam edeceğiz

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda yer alan aktivistler Huwaida Arraf ve Kasım Akdağ, AA muhabirine konuştu.

İtalya'dan çıktıkları yolda Akdeniz'de seyirlerinin sürdüğünü kaydeden Arraf, kendisinin de bulunduğu Vicdan gemisinde gazeteciler ve doktorların da olduğu yaklaşık 90 aktivistin yer aldığını söyledi.

Arraf, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yola çıktıklarını, Malta'da gemilerinin İsrail'in saldırısına uğramasına karşın tamir edilmesinin ardından tekrar yola koyulduklarını aktardı.

İsrail'in saldırısının kendilerini durduramadığını vurgulayan Arraf, "İsrail dünyaya politikalarının güvenlikle ilgili olduğunu söylüyor. Biz güvenlik tehdidi oluşturmuyoruz. İsrail'in politikaları etnik temizlik, boyun eğdirme ve Filistin halkının özgürlüğünü reddetmekle ilgili ki bunu asla kabul edemeyiz." dedi.

Arraf, Gazze'deki ablukayı kırmak için çabalarının süreceğini belirterek, "İsrail, şu anda Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm gemilere saldırdı ancak biz durmuyoruz. Filistin özgür olana kadar karada, denizde harekete geçmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bizimle kalın. Lütfen bu halk hareketini destekleyin. Elinizden geleni yapın. Ayağa kalkın, birlikte kuşatmayı kıracağız ve Filistin'i özgürleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"SİVİL YAPILANMALAR, BU TÜR FİLOLARI DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEK"

Aktivist Akdağ ise Özgürlük Filosu olarak 45 saat önce İtalya'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için 11 gemiyle beraber yola çıktıklarını söyledi.

Gemilerde aktivistlerin yanı sıra insani yardım ve tıbbi malzemelerin bulunduğuna dikkati çeken Akdağ, aktivistlerin ise çoğunluğunu gazeteciler ve sağlık çalışanlarının oluşturduğunu dile getirdi.

Akdağ, ablukayı kırmak için yola çıkan bir Özgürlük Filosu'nun, Küresel Sumud Filosu'nun devamı niteliğinde olduğunu kaydederek, "2010'da İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisi ise şu anki filoların öncüsü. Biz de onların devamıyız ve bizim de devamımız gelecek. Bizden sonra da gemiler çıkmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aktivistlerin gemiyi süslediğini ve bazılarının "Özgür Filistin" yazısı hazırladığını belirten Akdağ, "Kararlı ilerleyişimiz devam ediyor. Bizden sonra da abluka kırılana kadar sivil yapılanmalar, bu tür filoları düzenlemeye devam edecek." dedi.