Mamak Belediyesi ile Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) işbirliğiyle İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler için fidan dikildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AYD Başkanı Sinan Burhan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı Ankaralılar, fidan dikimi için Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

AYD Başkanı Burhan, "İsrail'in Filistin'de soykırım uyguladığını" söyledi.

"BASIN KONSEYLERİ VE GAZETECİLER CEMİYETİ NEDEN SESSİZ"

"Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak sadece medyanın sorunları ile ilgilenmiyoruz, ülkemizi ilgilendiren önemli konularda duruş ortaya koyuyoruz" diyen AYD Başkanı Burhan şu ifadelere yer verdi: Medeniyetimize uygun politikalara destek veriyoruz, sivil toplum çalışmaları yapıyoruz. Bizler yerli ve milli, bu topraklara bağlı, bu topraklardan beslenen bir sivil toplum örgütüyüz. Geçtiğimiz hafta bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak ulusal ve yerel 500 gazeteci Filistin'e uygulanan ambargoyu kınayan bir açıklama yaptık. Filistin'e ses ol kampanyası başlattık. Fakat bizi üzen bir nokta var. Türkiye'de Gazeteciler Cemiyetleri, basın konseyleri gibi sivil toplum örgütleri konu Gazze olunca, Filistin olunca seslerini çıkarmıyor. Hadi Filistin'de öldürülen gazetecilere yönelik sesleri çıkmıyor orada görev yapan Türk gazeteciler var , onlara yönelik de bir açıklama yapmıyor. Varsa yoksa Türkiye'nin aleyhine insan hakları ihlalleri şöyle oldu böyle oldu diyerek Avrupa'ya bildirim yapıyorlar. Elbette biz de basın özgürlüğünden yanayız; ancak bu topraklara bağlı, milli ve yerli bir anlayışın geliştirilmesi gerekir. İsrail bir soykırım gerçekleştiriyor. Israil medyası ve İsrail'den beslenen siyonist medya Filistin'i karartıyor, biz de değerli dostlarımızla bu karartmaya dur demek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik.

Gazze'de hayatını kaybeden gazeteciler adına fidanlar dikileceğini anlatan Burhan, Gazze'de her geçen gün şehit olan gazetecilerin unutulmamasını istedi.

STAR GAZETESİ GYY NUH ALBAYRAK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Merdan Yanardağ, Ayşenur Arslan gibi terör sevicilikleriyle bilinen isimlere de destek veren Gazeteciler Cemiyeti şimdi de "Tolga Şardan serbest bırakılmalıdır" bildirisi yayınlamış, bildiriye, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Albayrak, "Gazze'de onlarca gazeteci öldü. Hem de bunlar gibi bildiri gazeteciliği yaparken değil; gerçek gazetecilik yaparken, terör devleti İsrail tarafından bilerek hedef alındılar. Ben Gazeteciler Cemiyeti'nin bu konuda tek kelime ettiğini duymadım." ifadelerini kullanmıştı.

Albayrak sözlerine şöyle devam etmişti: Belki o gazeteciler Arap olduğu için ilgilerini çekmemiş olabilir! Türk gazeteciler de, Kudüs'ten Gazze sınırına kadar birçok bölgede İsrail polis ve askeri tarafından tartaklandı. Sanırım bunları hiç duymadılar. Yoksa bir kere olsun İsrail'i de kınarlarlardı!