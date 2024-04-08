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Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat canlı yayın yapılacak

Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF), Gazze'de öldürülen gazetecilerin yasını tutmak için ulusal ve yerel gazetecilerin İstanbul'da 24 saat sürecek canlı yayınla bir araya geleceğini bildirdi.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat canlı yayın yapılacak
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Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre AYF, Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda düzenleyeceği programla, 24 saat canlı yayın yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYF Genel Başkanı Sinan Burhan, İsrail'in Gazze'de gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ile uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak gazetecileri hedef aldığını belirtti.

Burhan, Filistin'de 140 gazetecinin öldürüldüğünü, İsrail'in yaptığı zulümlerin artık dünyada daha az duyulur hale geldiğini, gazetecilerin hedef haline getirilerek susturulduğunu kaydetti.

Gazetecilerin yanında olduklarını vurgulayan Burhan, "Filistin'in sesi olmak için 13 Nisan'da 24 saat kesintisiz ortak yayın yapacağız. Bu yayınlara ulusal ve yerel gazeteciler katılacak. 24 saat aralıksız Filistinli gazetecilerin yasını tutacağız." ifadesine yer verdi.

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