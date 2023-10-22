Gazze'de ölen sağlık çalışanları için İstanbul'da basın açıklaması: 64 personel şehit oldu

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için basın açıklaması yaptı.

Kazlıçeşme'de bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği binasında beyaz önlükleriyle bir araya gelen ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli doktorların fotoğrafını taşıyan gruptakiler saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra basın açıklaması yapan Dr. İbrahim Bedri, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in 16 gündür Filistinli sivillere bomba yağdırdığını ifade eden Bedri, "Saldırılarda 64 sağlık personeli şehit edilmiş, 7 hastane, 21 sağlık merkezi ve 23 ambulans kullanılamaz hale gelmiştir. Bu katliam büyük bir savaş suçudur." dedi.

Bedri, İsrail ordusunun hastaneleri arayıp tahliye tehditlerinde bulunduğunu, Gazze'deki 34 hastaneden 20'sinin boşaltılmasını istediğini anlattı.

Son olarak da Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istendiğini belirten Bedri, "Saldırıların yoğun şekilde devam etmesi, yaralı sayısının çok fazla olması ve bütün hastanelerin kapasitesinin tamamen dolması sebebiyle tahliye işlemi mümkün değildir. Filistin Sağlık Bakanlığı 729'u çocuk olmak üzere 1400 kayıp ihbarı aldıklarını açıklamıştır. Hava saldırılarının aralıksız devam etmesi ve ekipman yetersizliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşılamadığını ve kurtulma ihtimallerinin giderek azaldığını ifade etmiştir." diye konuştu.

"İLAÇ VE TIBBİ MALZEME GİRİŞİNE MÜSAADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"



Bedri, en acil şekilde Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt yardımı yapılmaması halinde sağlık sisteminin çökeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikli olarak yeterli miktarda ilaç ve tıbbi malzeme girişine müsaade edilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının bölgeye gemi hastane gönderme ve Gazze'de sahra hastaneleri kurma önerisini destekliyor ve en acil şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Türkiye'deki Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği doktorları olarak halkımızın yaralarını sarmak için bizzat bölgeye gitmeye hazırız ve ilgili kurumlara başvurumuzu yapmış bulunmaktayız."