Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "İsrail ordusunun Gazze'nin Şucaiyye semtinde kullandığı Türk yapımı füzelerden çıkan şarapnel parçası" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, "İsrail ordusunun Gazze'nin Şucaiyye semtinde kullandığı Türk yapımı füzelerden çıkan şarapnel parçası" iddiası doğru değildir.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında İsrail ile dolaylı veya direkt yoldan herhangi bir mühimmat ticareti bulunmamaktadır.

İddiaya konu görselde yer alan parçanın herhangi bir mühimmata ait olup olmadığı dahi belli değildir. Ayrıca markalama için kullanılan "made by" ifadesi, Türk savunma sanayii alanında kullanılmamaktadır.

İsrail, Gazze halkına soykırım uygulamakla kalmayıp manipüle ederek ümitsizliğe sürüklemeye çalışmaktadır.

Daha önce de Gazze halkını destekleyen Pakistan'ın İsrail'e 155 mm topçu mühimmatı sağladığı iddia edilmiş, iddialar Pakistanlı yetkililer tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır.

İsrail propagandasına itibar etmeyiniz.