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''Gazze'deki hastane saldırısını Hamas yaptı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

17 Ekim 2023 Salı 22:43 - Güncelleme:
''Gazze'deki hastane saldırısını Hamas yaptı'' iddiasına yalanlama

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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde bulunan El Zeytun Mahallesi'nin, günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği bir bölge olduğu belirtildi.

Hastanenin bombalanmasıyla ilgili görüntüler incelendiğinde, alanı harabeye çevirecek etkiye sahip mühimmatın, Hamas'ın bugüne kadar kullandığı türden bir mühimmat olmadığının açıkça görüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili, 'Saldırıyı İsrail değil, Hamas yaptı' iddiası doğru değildir. İsrail propagandası yapan hesaplar tarafından, 'Hastaneyi Hamas füzesi vurdu' iddiasıyla paylaşılan görüntülerin, 2022 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İsrail ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, hastanelerin sığınak olarak kullanıldığı iddia edilerek, 'Hastaneleri derhal boşaltın' tehdidinde bulunulmuştur."

  • Gazze
  • saldırı

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