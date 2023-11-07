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''Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Gazzeliler, Türkiye'ye yerleştirilecek' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA7 Kasım 2023 Salı 22:36 - Güncelleme:
''Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği'' iddiasına yalanlama
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Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Gazzelilerin tahliyesinde anlaştıkları ve Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken arasındaki görüşmede, 'sivillerin Gazze'den çıkarılarak Türkiye'ye yerleştirilmesi' gibi bir konu herhangi bir surette gündeme gelmemiş, sivillerin Gazze'den çıkarılması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmamıştır.

Türkiye ve ABD'den diplomatik kaynaklar, 'görüşmede sivillerin korunması, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşmasının sağlanması ve Gazze'de yaşayan insanların yerlerinden edilmesinin önlenmesinin' konuşulduğunu açıklamıştır. Ayrıca Blinken'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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