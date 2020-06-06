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Gebze'de bir sokak koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

DHA06 Haziran 2020 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 12:14
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Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak’ta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine filyasyon çalışması yapıldı. Vakalar ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verdi. Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süre ile sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir” yazısı asıldı. Polis ekipleri sokakta önlem aldı.

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