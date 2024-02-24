Geç başvuru krizinin altından Ekrem İmamoğlu çıktı

DEM Parti'nin, eş başkan adaylarının başvurusunu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na 17.00'ye 5 kala yetiştirmesinin altından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile süren ittifak pazarlıkları çıktı. Listelerin teslim edileceği 20 Şubat Salı günü CHP ile DEM arasında İstanbul için sona ana kadar kent uzlaşısı çalışmalarının sürdürüldüğü bu nedenle de listenin geç teslim edildiği öğrenildi. Ayrıca DEM Parti'nin Meral Danış Beştaş'ı İstanbul için aday göstermesinden rahatsız olan Ekrem İmamoğlu'nun, kentte halen boş buran il meclisi kontenjanlarını ve son anda değiştirilen Esenyurt ve Güngören adaylarıyla durumu tersine çevirmek istediği iddia edildi.

Meral Danış Beştaş

DEM PARTİ İÇİNE DE SIZDI

Kaynaklar, İstanbul üzerinde yürüyen pazarlığın İmamoğlu'nun muhalefeti yeniden düzenleme gücünü de görmek bakımından önemine işaret etti. İmamoğlu'nun salt CHP ile sınırlı tutulamayacak bir ağ kurduğunu, İYİ Parti'yi tanzim ederken, DEM Parti'yi de belli bir noktaya çekmeye çalıştığı iddia edildi. İmamoğlu'nun CHP'nin kongre sürecinden bu yana artarak devam eden bir etkinliğinin İstanbul'da yaşanan son örneğinin DEM Parti vakası olduğunu bildirdi.

LİSTE PAZARLIĞI BAHANE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaynaklar şu değerlendirmede bulundu: "İmamoğlu, DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı'na baskı kurdu. Mevcut il yönetimi içinden yanına çekmeyi başardığı isimleri kullanarak, listenin geciktirilmesi için zemin oluşturdu. Bunu da kent uzlaşısı ve iş birliği gibi kavramlar üzerinden yaptı. Meral Danış Beştaş'ın adaylığını engellemek için bu adımı attı. Kongrelerden başlayarak politik ve ekonomik rantla yanına çektiği delegeler vardı. Son kertede, bu delegelerle Özel'i genel başkan yaptı. Ancak İYİ Parti ve DEM Parti'de benzer adımlar attığını gördük. Anlaşılan son liste krizi de DEM içindeki uzantılarının çabasıyla oldu. Uzlaşı pazarlığını bahane ederek, son anda listenin teslim edilmemesi için uğraştı."

CHP LİSTELERİ DEM'Lİ DOLU



31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti ile ittifak yapan CHP, İstanbul'dan belediye meclis üyeliği için DEM'e kontenjan verdi. 2019 yılında aday çıkarılmadığı için CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yönlendirilen o dönemki HDP seçmeninden, bu seçimde belediye meclis üyelikleri karşılığında destek vermesi istenecek.

İTTİFAK KENT UZLAŞISI OLDU

İttifak adı altında değil kent uzlaşısı formülünü devreye alan CHP'nin yeni yönetimi, İstanbul'da Esenyurt adayını değiştirerek ilk adımı attı. Bu kapsamda adayını değiştiren CHP, DEM ile iş birliğini belediye meclisine taşıdı.

50 CİVARINDA İSİM LİSTEDE

Özellikle Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da DEM Parti'nin oy potansiyelinin olduğu Esenyurt, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu, Adalar, Küçükçekmece, Kadıköy, Arnavutköy gibi ilçeler başta olmak üzere 20'ye yakın ilçede 50 civarında isme CHP, DEM'li isme belediye meclis üyeliği için kontenjan açtığı bildirildi. Bu adayların hepsine yakınının ise seçilecek yerlerden.