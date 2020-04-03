03 Nisan 2020 Cuma 21:21 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 21:26

Alınan yeni tedbirlerle bu gece yarısından itibaren 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz" dedi.

Alınan yeni tedbirlerle bu gece yarısından itibaren 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan yeni tedbirlere ilişkin açıklamasında “Bir başka tedbirimiz ülkemizin tamamında sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getirmektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz. “ ifadelerini kullandı.