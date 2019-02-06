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Geçen yıl hareket halindeki motosiklete tekme atıp yere düşüren kişi bu kez de gelin arabasına tekme attı

Batman'da geçen yıl yolda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya üzerinde bulunduğu hareket halindeki motosikletten tekme atıp yere düşüren G.A., bu kez de gelin arabasına tekme atıp, trafikte tehlikeli hareketlerde bulundu.

  • DHA
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Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen işsiz G.A., Ağustos 2018'de hareket halindeki motosikletin üzerinden, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen öğretmen Devrim Akçakaya'ya tekme atıp uzaklaştı. Aldığı darbeyle yere yığılan Devrim öğretmen baygınlık geçirdi. Kaza olduğu sanılan olay, çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine ortaya çıktı ve A.G. polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen G.A., ardından serbest bırakıldı.
 
G.A., bu kez de plakasız motosikletiyle Petrol Mahallesi'nde hareket halindeki düğün konvoyunun arasına karıştı. Gelin arabasına tekme atan G.A., motosiklet üzerinde tehlikeli hareketlerde bulundu. Kırmızı ışıkta geçip, yanına yaklaşan araçlara tekme savuran G.A., trafiği birbirine kattı. G.A.'nın yaptıkları ise bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Sürücülerin uyardığı G.A., bir süre sonra ters yöne de girip gözden kayboldu.

Dünyanın manyetik kutbu değişti

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