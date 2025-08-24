Geçit törenine büyük ilgi... Bayrağını alan izlemeye koştu

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı ve TCG Anadolu başta olmak üzere toplam 9 gemiden oluşan Türk Deniz Kuvvetlerine ait filonun İstanbul Boğazı'ndaki geçiş törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Töreni izlemek için güzergahta bulunan sahillere Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar kıyı kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Filonun geçişini telefonlarının kamerasıyla kaydeden vatandaşlar fotoğraf da çektirdi.

Boğaz'da TEKNOFEST Mavi Vatan geçişi "Milli deniz havacılığımız yeniden doğdu"

Vatandaşlardan Muhammed Osman Çalışkan, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek için Üsküdar'a geldiklerini söyledi.

Mavi Vatan geçit törenini izleyecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirten Çalışkan, "Böyle büyük bir gemiyi İstanbul Boğazı'nda görmek gurur verici. Biz de vatandaşlar olarak bu atmosferi yakından görmek için sahile indik. Çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde bayraklarla gemiyi bekliyor. Gerçekten güzel bir görüntü." dedi.

"ATATÜRK'ÜN YATINI DA İLK DEFA GÖRDÜM"

Ortaköy'de töreni izleyen Ensar Gören ise TCG Anadolu'yu görünce tüylerinin diken diken olduğunu anlattı.

Gören, "Gönül isterdi ki peşlerinden sahil boyu yürüyelim ama bir dahaki geçişi bekleyeceğiz, mutluyum gururluyum. Bunu gördükçe kendimi daha da güvende hissediyorum. Çok güzeldi. Atatürk'ün yatını da ilk defa gördüm. Çok etkileyiciydi, onu görmek de büyük mutluluktu benim için." diye konuştu.

Zeki Büyük ise geçit sırasında çok gururlanıp duygulandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür eden Büyük, "Bu tür şeylerin yenilerini görmek istiyoruz. Atatürk'ün gemisi geçince daha çok duygulandım. Hislerim değişikti, orada 38 gün yaşamış. Artık onu hayal bile edemiyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

