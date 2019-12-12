Geçmişin Gizemini, Geleceğin Çizgilerine Taşıyan Bir Yaşam Biçimi, Country Tarz, Country Mobilya…

Ana temasını ahşap ile oluşturan country mobilya, geçmişin gizemini günümüze taşıyarak algı olarak bize hoş gelen bazı unsurlar taşımakta, hem doğal tema sevenlerin hem de uzun süre değişim istemeyenlerin gözdesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İç mekânlarda doğal ağaçtan üretilen mobilyaların kullanımının olumlu etkisi, yapılan araştırmalar sonucunda mutluluk, öz güven ve bilimsel yeteneklerde artış; kan basıncı, nabız, kolesterol ve stres oranında ise düşüş yaşandığı olarak kanıtlanmıştır. Bu mucizevi etkileri, ofiste, çalışma odasında, oturma odasında, genç odasında, yatak odasında, mutfakta, banyoda, salonda, yemek odası gibi yaşam alanlarımızın her yerinde, her anında hissedebilirsiniz.

İster konsantrasyon için yeşil, pozitif enerji için sarı, ister sadelikten yana olanların vazgeçilmezi nötr renk tonları…

Ya da yeşil ve mavinin tüm tonlarından yararlanarak doğa temanızı güçlendirebileceğiniz, her renk ve desen ile kombin yapabileceğiniz ahşap dekorasyonda; yaşam alanınızdaki tüm konsept ve renkler ile uyum sağlayabilirsiniz.

Yaşam alanlarınızda daha az yer kaplayarak, hafif olmaları nedeni ile taşıma kolaylığı sağlamaktadır.

Ahşap, aynı zaman da rutubeti emerek, havadaki nem dengesi kurmaya yardımcı olmaktadır. Bu şekilde ortamdaki hava kalitesini de yükseltmiş olur.

Hava kalitesinin iş yeri performansını %12 oranında etkilediğini düşünürsek, ahşap mobilya ve dekorasyon ofisler için de oldukça ideal bir öneri olacaktır.

Günümüzde önemi daha da anlaşılan bu tarzı Ankara’da 2002 yılında Ali Erkaya tarafından kurulmuş olan İmhotep Mobilya iyi bir örnektir. Ali bey, mobilya sektöründe 300 m²’lik küçük bir atölyeyi büyüterek bugün 40 tane mimar, iç mimarı…. Gibi birçok beyaz yakalı insana istihdam sağlamaktadır. Ayrıca, Sitelerden; Fransa, Rusya, Almanya, İngiltere gibi birçok pazarda da söz sahibidir. Sitelere gittiğinizde mobilya almasanız bile sıcak bir çay için uğramanızı tavsiye ederiz….