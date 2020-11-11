11 Kasım 2020 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:17

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Nefes bağış yapma kampanyası yoğun ilgi görüyor. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla başlatılan projeye katılımlar başladı. Vatandaşlar kampanya için geleceğe nefes ücretli olup olmadığını da merak ediyor. Önümüzdeki günlerde başlaması beklenen 'Tohum ve fidana dönüşsün' adlı projeyle her yıl 12 milyon fidanı toprakla buluşacak. Peki, Geleceğe nefes fidan dikme kampanyası nedir? Geleceğe nefes ücretli mi? İşte Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasının detayları.

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında 11 Kasım’da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşacak.

Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasının başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan gelecegenefes.com sitesinden isteyen herkes fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

GELECEĞE NEFES ÜCRETLİ Mİ?

Geleceğe nefes kampanyasının 2 ayrı katılım kategorisi bulunuyor. Fidan bağışı ücretliyken, fidan sahiplenme ücretsiz yapılabiliyor. FİDAN BAĞIŞI 1 fidan başına 10 TL olarak değerlendiriliyor. Geleceğe Nefes kampanyası FİDAN SAHİPLENME katılımı ise ücretsiz gerçekleşiyor. gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika verilecek.

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL’dir.

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gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika verilecek. gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılacak olan Geleceğe Nefes başvuruları 'fidan sahiplen' ekranı üzerinden gerçekleşiyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında ilgi görüyor. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen kampanyada hangi bölgeye ne kadar fidan gerektiği bilgisi paylaşılmış ve bu kapsamda rekor kırmak için ülkenin dört bir yanında fidanlar dikilmişti. Bu yıl da ihtiyaç olunan bölgeler harita şeklinde paylaşıldı.

Katılım durumu en çok olan iiilerde İlk 5 şehir şöyle:

HATAY: %99

HAKKARİ: %94

AMASYA: %86

IĞDIR: %80

ZONGULDAK: %77

Ardahan, Erzincan, Tunceli, Bartın ve Şırnak gibi illerde kampanya doluluk oranına ulaşıldı. Projede fidan sahiplenen vatandaşlar üzerinde isimlerinin yazılı olduğu katılım belgesi veriliyor.

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Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına nasıl bağış yapılır?