11 Kasım 2020 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 15:17

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Nefes bağış yapma kampanyası yoğun ilgi görüyor. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla başlatılan projeye katılımlar başladı. Önümüzdeki günlerde başlaması beklenen 'Tohum ve fidana dönüşsün' adlı projeyle her yıl 12 milyon fidanı toprakla buluşacak. Peki, Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasına nasıl bağış yapılır? Geleceğe Nefes bağış yapmak için haberimizdeki linke tıklayınız. İşte Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasının detayları.

GELECEĞE NEFES FİDAN DİKME KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyasının başvuruları başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan gelecegenefes.com sitesinden isteyen herkes fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir.

GELECEĞE NEFES BAĞIŞ YAPMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika verilecek. gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılacak olan Geleceğe Nefes başvuruları 'fidan sahiplen' ekranı üzerinden gerçekleşiyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında ilgi görüyor. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen kampanyada hangi bölgeye ne kadar fidan gerektiği bilgisi paylaşılmış ve bu kapsamda rekor kırmak için ülkenin dört bir yanında fidanlar dikilmişti. Bu yıl da ihtiyaç olunan bölgeler harita şeklinde paylaşıldı.

Ardahan, Erzincan, Tunceli, Bartın ve Şırnak gibi illerde kampanya doluluk oranına ulaşıldı.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika verilecek. Geleceğe Nefes kampanyası katılımı ise ücretsiz gerçekleşiyor.

KATILIM BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Geleceğe nefes ücretli mi? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleceğe nefes olacak projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. Projenin bu yıl yeni bir rekora hazırlandığını, etkinlik için Guinness yetkililerinin de yer alacağını belirtti.

Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde Covid-19 tedbirlerine uyularak bu yılki fidan dikimi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, “Tüm Türkiye'de çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılki sahamızda çok fazla fidan dikilecek. Fazla şey söylersem esrarı kaybolabilir. Fidanlarımız şu anda ülkemizin değişik yerlerinden her gün 10-15 kamyon ve tırla naklediliyor. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde tüm ekibimizle çalışmalarımız devam ediyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında personelimiz çok özenle çalışıyor. Projenin uluslararası boyut kazanmasıyla birlikte 30'a yakın ülke eş zamanlı olarak katılım sağlayacak bildiğim kadarıyla. TİKA aracılığı ile fidanların gönderildiğini biliyorum. Türkiye’de 28 tane OGM var. Bunlardan biri Ankara. Tüm bölge müdürlüklerimizin orman yangınlarıyla mücadele noktasında ekipleri hazır” dedi.