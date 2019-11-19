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Geleceğin enerjisini yosunla üretiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi’nin Sarıtepe Kampüsü, rüzgardan elde ettiği enerjiyle kendi ihtiyacını karşılayan dünyada ‘ilk ve tek’ kampüs olurken, yosun laboratuvarında uçaklar için jet yakıtı üretilecek.

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stanbul Kilyos’taki Boğaziçi Üniversitesi’nin 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan Sarıtepe Kampüsü, 2010’da alınan sürdürülebilir kampüs kararının ardından ‘yeşil kampüs’ çalışmalarıyla kendine yetebilen bir yer haline geldi. 1 megavat gücündeki rüzgar türbiniyle, yılda 1.7 milyon kilovatsaat enerji üretilen kampüs bu özelliğiyle dünyada, kurduğu santralden elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan ‘ilk ve tek’ üniversite kampüsü olma özelliğini taşıyor. Kampüsün ayrıca yosun teknolojisi sayesinde kendi ürettiği karbondioksitten daha fazlasını emerek çevreyi temizleme özelliği bulunuyor. Atık su arıtma tesisinin de bulunduğu kampüste 2017’de kurulan yosun laboratuvarında da insanlığı bekleyen enerji, su, gıda ve çevre sorunlarına çözüm bulacak çeşitli ulusal ve uluslararası projeler yürütülüyor.      

İÇ HATLARDA OLACAK

İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu, 2017’de kurulan laboratuvarda hammaddeyi yosun olarak kullanarak farklı sektörlere ürün ve teknoloji geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Haznedaroğlu, “Enerji sektörü için biyolojik yakıt, gıda için omega 3, 6 gibi faydalı yağ asitlerinin üretimini deniyoruz. Yosunların pigmentlerinden elde edilen doğal gıda boyaları, antioksidan maddeler, çeşitli hastalıkları engelleyici özellikler gösteren maddeler üzerinde çalışıyoruz. Çevre sektöründe de yosunların biyo ıslah özelliklerinden faydalanarak evsel ve endüstriyel atık su arıtımı üzerinde çalışıyoruz” dedi. Haznedaroğlu, biyojet yakıtın laboratuvarda elde edilen verilerine göre normalden daha iyi sonuçlar aldıklarını, uçaklarda kullanılan daha kaliteli yakıtı üretmeyi başardıklarını belirterek, “Yakın zamanda uçaklar için jet yakıt üretilecek. TÜBİTAK projesi olarak desteklenen bu projeyle THY’nin bir iç hat uçuşunda normal aldığı yakıtın bir kısmı mikro yosun tabanlı biyojet yakıtı olacak. İç hat uçuşlarında jet yakıtı test edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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