Gelibolu ve Biga'da okullara kar tatili
Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün bir gün süreyle tatil edildi.
- DHA
Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece yarısı başlayan, aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, her iki ilçe ve köylerinde okulların tatil edildiği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.
Çanakkale merkez ile Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.
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