Geminid ne demek Geminid Meteor Yağmuru nedir? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Geminid Meteor Yağmuru nedir? Geminid Meteor Yağmuru ne zaman nereden izlenir? Merakla beklenen ve izleyenlere görsel şölen yaşatacak Geminid Meteor Yağmuru Doodle ekranına taşındı. Yılın son büyük gökyüzü olayı için geri sayım sürüyor. Gökyüzü bu gece ”yıldız kayması” olarak da bilinen meteor yağmurlarına sahne olacak. Meteor yağmuru sırasında bazı parçaların dünyaya düşmesi bekleniyor Türkiye'deki doğa olayı tutkunlarının da yakından takip ettiği meteor yağmurunda saatte 120 kadar meteor görülebilecek. Aralık'ın ilk haftası başlayan Geminid meteor yağmurunun en yoğun anları 13 Aralık gecesi ve 14 Aralık sabaha karşı izlenebilecek. Gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay'ın küçülmeye başladığı saatler Yeterince karanlık alanlarda gece saat 00.00’dan sonra saatte ortalama 50’ye yakın “yıldız kayması” görülebilecek. . Bu meteor yağmurunda ay hilal evresinde olacak yani ay ışığı az olacak ki bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı görmemize yardımcı olacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2018 yılının çıplak gözle seyredilebilecek son meteor yağmuru Geminid (İkizler), 13 Aralık çarşamba gününü 14 Aralık'a bağlayacak bu gece yaşanacak. Müthiş görüntülere sahne olacak olan meteor yağmuru, uzaya ilgi duyan herkes tarafından herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.



5 Aralık'ta başlayan meteor yağmuru, bu gece en yoğun seviyeye ulaşacak. Dünyanın her yerinden saat 02:00 civarında rahatlıkla gözlemlenebilecek. Meteor yağmuru, Ay'ın hilal evresinde az ışık yansıttığı zamanda yaşanacak. Bu sayede atmosfere giren göktaşlarının görülmesi kolaylaşacak. Uzmanlar, göktaşlarını izlemek isteyenlerin en iyi seyri şehir dışı gibi karanlık bölgelerde elde edebileceğini belirtiyor.

Geminid (İkizler) meteor yağmuru, açık bir gökyüzü olan ve yeterince karanlık yerlerden takip edilebilecek. Gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek. Bu meteor yağmurunda ay hilal evresinde olacak yani ay ışığı az olacak ki bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı görmemize yardımcı olacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

GEMİNİD (İKİZLER) METEOR YAĞMURU NEDİR?



"Meteor yağmurlarının kralı" olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.

METEOR YAĞMURU NEDEN OLUR?



Meteor, kısaca gökyüzünde yer alan gök cisimlerinden kopmuş küçük parçalardır. Meteorun diğer bir adı da, göktaşıdır. Bu göktaşları, boşlukta yer alan gök cisimlerin etkisine girmektedir. Gök cisimlerinden kopan küçük göktaşları, bazen de atmosferin çekim alanına girmektedir. Tam da bu sırada, bu göktaşları uzayda yüksek bir hızla ilerlerken ışıklı izler bırakır ve bu izler hava yüzeyiyle sürtünür. Bu sürtünmeden dolayı ise kızışma olur. Gökyüzünde gerçekleşen bu olaya "meteor yağmuru" adı verilmektedir. Bu olay aynı zamanda gece karanlığında yeryüzünden çıplak gözle de izlenebilmektedir. Halk arasında bu olay yıldız kayması olarak da anılmaktadır. Oysa meteor yağmuru, göktaşlarının gerisinde bırakmış olduğu belirgin ışık çizgilerine denilmektedir.

Meteor yağmurları, uzayda gerçekleşen en sık uzay olayları arasında yer almaktadır. Bunun nedeni ise, evrende birçok gök cisminin yer alması ve bu gök cisimlerinden çeşitli olaylar nedeniyle parçaların kopmasıdır. Kopan bu ufak gök cisimleri, dünya atmosferine girdiklerinde yüksek hızın neden olduğu sürtünmeden dolayı arkasında ışık bırakır ve böylece meteor yağmuru adı verilen olay gerçekleşmiş olur. Meteor yağmurları, görüntü itibariyle zaman zaman ışık yağmuru olarak da adlandırılabilmektedir.

Meteor gökyüzünde konumlanmış cisimlerden kopmuş küçük küçük birçok parçadır. Halk arasında gök taşı olarak da bilinir. Kopan gök taşları, boşluk alanda bulunan diğer gök cisimlerinin etkisine girer. Bazı zamanlarda da atmosferin çekim alanı içinde bulunurlar. Bu aşamaya geldiğinde gök taşları uzayda çok hızlı şekilde ilerlerken; ışıklar bırakarak giderler. Bu hızla ilerlerken hava ile sürtüşme yaşarlar ve kızışma meydana gelir. İşte bu olaya meteor yağmuru adı verilir. Gece vakitlerinde gerçekleşirse; Dünya’dan çıplak gözle görülebilir. Bu duruma halk arasında yıldız kayması da denir. Halbuki meteor yağmuru gök taşları düşerken arkasında bırakmış olduğu ışıklara denir. Yeryüzüne ulaşmış olan meteorlar siyah renktedir çünkü yanma evresi geçirmişlerdir. Ayrıca atmosferden geçerken yaşadığı olaylar nedeniyle cilalanmış gibi bir görüntüsü vardır.

METEOR YAĞMURU NEREDE GERÇEKLEŞİR?

Dünya’yı çevreleyen atmosferin katmanları bulunur. Kendi aralarında belirli mesafelerde sıralanmışlardır. Meteor yağmurları bu katmanlardan biri olan termosfer katmanında gerçekleşir. Termosfer yeryüzüne 80-640 km kadar uzaklıkta bulunur. Meteor yağmurları ise Dünya’ya 80-110 km kadar uzaklıkta meydana gelir. Bazı meteorlar çok parlak ve ışıklı olabildiği gibi bazıları daha sönük olabilir. Parlak ve çok ışıklı meteorlara ateş topu ismi verilmiştir.

Dünya üzerinde herhangi bir noktaya meteor düşmesi olayları daha önce yaşanmıştır ve ihtimaller hala devam etmektedir. Yeryüzüne düşen bu meteorların türü; ateş topuolanlardır. Yeryüzüne doğru ilerleyen meteorların çok az bir bölümü zemine ulaşır. Kalan birçoğu ise atmosferde parçalanarak ya da buharlaşarak toz haline gelir, yok olur. Yapılan son gözlemlere göre bil yıl içinde yeryüzüne düşen ateş topu sayısı binlercedir. Uzay görüntülerinde binlerce meteor düşerken görülürken; yeryüzünden bakıldığında görüntüde tek bir noktadan meteorlar geliyor gibi görünür.