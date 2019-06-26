31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5699
  • 261.566
  • 95.479
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gemlik kaymakamının oğlu çıkan bıçaklı kavgada öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, Gemlik kaymakamının bir oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bıçaklı kavgada kaymakamın bir oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı - Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada, Gemlik kaymakamının bir oğlu öldü, 2 oğlu yaralandı

DENİZLİ (AA) - 

Çamlaraltı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Ahmet Burak İnan (21), Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili K.E. (16), B.Ç. (14) ile A.S'yi (15) gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Safa Akif İnan burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer ikiz kardeşlerin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek aile yakınlarına başsağlığı diledi.

İşçi servisinde panik anları!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Kara Harp Okulu davasında karar

Kara Harp Okulu davasında karar

Kaçak topladı, 60 bin 163 lira ceza kesildi

Kaçak topladı, 60 bin 163 lira ceza kesildi

Ozan Kabak tercihini yaptı

Ozan Kabak tercihini yaptı

Yakalanan terörist anlattı! PKK'da 'İHA-SİHA' korkusu

Yakalanan terörist anlattı! PKK'da 'İHA-SİHA' korkusu

Kan donduran görüntü! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı

Kan donduran görüntü! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı

Başkan Erdoğan o çocuklar için talimatı verdi

Başkan Erdoğan o çocuklar için talimatı verdi

Tüyler ürperten gerçek: Soğuk ortamda tutmuşlar

Tüyler ürperten gerçek: Soğuk ortamda tutmuşlar
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

Kendiliğinden yetişiyor... Pek çok hastalığa iyi geliyor

Kendiliğinden yetişiyor... Pek çok hastalığa iyi geliyor

İlk yolcular Van'a ulaştı

İlk yolcular Van'a ulaştı

Savaş çanları çalıyor! Amerikalılar ne istiyor?

Savaş çanları çalıyor! Amerikalılar ne istiyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA