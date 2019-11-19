Genç adaletçilere uygulama Adliyesi

Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı eğitiminde kalite ve tecrübenin artması için yeni bir uygulama daha hayata geçiriyor. Hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisi’ni yeniden kuran Adalet Bakanlığı, şimdi de Uygulama Adliyesi’ni hizmete sokuyor.

Türkiye Adalet Akademisi’nin bünyesinde kurulacak ‘Uygulama Adliyesi’nde hakim ve savcı adayları teorik eğitimleri pratiğe dönüştürme imkânı bulacak.

ASLINA UYGUN OLACAK

Aslına uygun olarak inşa edilecek Uygulama Adliyesi’nde, 278 metrekarelik alan üzerine birer duruşma salonu, hakim odası, savcı odası, icra müdürlüğü, mahkeme kalemi, savcılık kalemi, ön büro yer alacak. Ayrıca mahkeme yönetim sistemine uygun bir şekilde UYAP ve SEGBİS altyapılarına da yer verilecek. ‘Uygulama Adliyesi’ projesiyle hakim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde tecrübe edecekleri gerçek bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Öte yandan ‘Uygulama Adliyesi’yle birlikte hakim ve savcı adayları Türkiye Adalet Akademisi’nde aldıkları teorik dersleri pekiştirecek. Uygulama Adliyesi’nin hakim ve savcı adaylarının göreve başladıklarında pratikte yaşayacakları zorlukları en aza indirmesi bekleniyor.