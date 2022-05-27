Genç hatipler Ayasofya Camii'nde yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye Finali, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yapıldı. 10 okulun öğrencilerinin yarıştığı programda, Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sefa Bülbül birinci oldu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasında final programı yapıldı. Tüm Türkiye genelindeki Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmanın Türkiye Finali, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleştirildi. Jüri karşısında okunan hutbelerin ardından dereceye giren gençlere ödülleri verildi. Yarışma sonucunda Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sefa Bülbül birinci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Nureddin Arslan ikinci, İstanbul Merkezefendi Anadolu imam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Yavuz Kavzan ise üçüncülüğü elde etti.

Gençlerimiz çok önemli mesafe kat etti

Törende gençlere hitap eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlediği yarışmalarla gençlerin hafızlık, ezan okuma, Kur'an okuma ve irat etmede çok önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi. 81 ildeki imam hatip lisesi öğrencilerinin büyük bir başarıyla bu sürece katıldığını belirten Özer, "Sadece burada derece alanları değil, bu sürece katkı veren, katılan gençler, cesaretli tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bunların eğitimine emek veren tüm öğretmenlerimizi, görünmeyen kahramanlarımızı en içten şükranlarımla anıyorum" dedi.

Güzel bir gençlik geliyor

Bugün 27 Mayıs darbesinin üzerinden 62 yıl geçtiğini hatırlatan Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "Allaha şükür tüm darbelere rağmen ülkemiz medeniyet çizgisinden ayrılmadan, değerleriyle barışık bir şekilde, tekrar tekrar dirilerek yoluna devam edebildi" ifadesini kullandı. 1960 darbesinin en büyük mağdurlarından birinin de merhum Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri olduğunu hatırlatan Özer sözlerini şöyle sürdürdü: İmam hatiplerin kurulmasında, yeşermesinde, çoğalmasında çok büyük emeği var. Kendisini bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Ruhu şad olsun. İnşallah sadece imam hatiplerimizde değil tüm okullarımızda bu toprakların değerleriyle bütünleşip barışıp devletini, milletini seven, sayan, toplumun değerlerini içselleştiren, güzel bir gençlik geliyor. İşte o gençliğin en güzel örnekleri burada, diğer okul türlerimizde de var. İnşallah ülkemizin çok daha güçlü olması, çok daha müreffeh bir toplum olması ama medeniyete dair bir şeyler de söyleyebilmesi anlamında çok büyük işlevleriniz olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

Allah'ın mesajını iletmek büyük bir misyon

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek "Hitabet, imam hatip liselerindeki aslında en önemli derslerden bir tanesi. Kardeşlerimizin kendilerini ifade edebilme konusunda kendilerini geliştirdiklerine şahit oldum" dedi. Allah-u Teala'nın mesajlarını en doğru şekilde insanlara anlatmanın büyük bir zarafet ve büyük bir misyon olduğunu belirten Erdoğan, "Bunu yapacak olmalarından dolayı kendilerini takdir ediyorum. Bütün öğretmenlerimize de bu başarılı öğrencileri yetiştirdikleri için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasından sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte dereceye giren gençlere ödüllerini takdim etti.

Nice yavrularımız yetişti

İlk kez 2010 yılında İstanbul imam hatip okulları arasında düzenlenen hutbe okuma yarışmasının 12. yılında Ayasofya Camii'nde icra edildiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz da, "Bu süre içinde Türkiye'nin farklı imam hatip okullarından nice yavrularımız yetişti, Dini Mübin-i İslam'ın ve Peygamber Efendimizin (sav) mesajlarını topluma ulaştırmak için gayret etti" dedi. Yarışmaya katılan tüm gençlere başarılar dileyen Yılmaz, "İnşallah bu iradınız insanlara ömür boyu güzel işleri, hayırlı işleri anlatmak için bir başlangıç noktası olsun ve ömür boyu devam etsin. Allah kalbinize kuvvet, kelamınıza bereket versin" ifadelerini kullandı.

Sözü doğru ve güzel söylemek önemli

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise, imam hatipler için geleneksel hale gelen hutbe okuma yarışmasının finalini icra ettiklerini belirterek, böyle bir programda yer aldıkları için gençleri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti. Gül, "Sözü en doğru ve en güzel şekilde söylemenin biz Müslümanlar için önemli olduğunu biliyoruz. Hutbe ve irşat faaliyetlerinin ön hazırlığı mahiyetindeki gençleri hazırlamak için yaptığımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan da, "Böyle bir güzelliği bizlere yaşatanlara teşekkür ediyorum ve gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

10 okul katıldı

Okul, ilçe, il ve bölge yarışmaları şeklinde dört aşamada gerçekleştirilen yarışmada öncelikle 10 bölge birincisi belirlendi. Daha önce ilçe ve illerde yapılan yarışmalarda derece alan okullar, İstanbul'da düzenlenen yarışma finaline iştirak etti. Bu okullar arasında Ankara Yenimahalle Tevfik İleri AİHL, Trabzon Yomra Hacı Hakkı Çalık AİHL, Erzurum Palandöken 3 Temmuz AİHL, Van Erciş Tevfik İleri AİHL, Gaziantep Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği AİHL, Mersin AİHL, Antalya Alanya Nebahat Şifa AİHL, Balıkesir AİHL, İzmit AİHL, İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi AİHL yer aldı.

Çok yönlü değerlendirme

Programda tek tek minbere çıkan finalistler, jüri karşısında hazırladıkları hutbeyi okudu, jüri heyeti ise gençleri çok yönlü değerlendirerek puanlama yaptı. Yapılan değerlendirmede hutbe; duaları ezbere, mahreç ve telaffuza dikkat ederek okuma, Türkçe metni ezbere doğru okuma, Türkçeyi doğru güzel yerinde ve etkili kullanabilme, vurgulama tonlama, diksiyon etkili oldu. Aynı zamanda özgüven, minber hakimiyeti ve dinleyenleri etkileme, beden dilini doğru, yerinde ve etkili kullanma, jest, mimik, göz teması, temsil, zamanı etkili kullanma puanlamayı etkiledi.

5 kişilik jüri seçti

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasının Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu başkanlığındaki seçici kurulunda alanında uzman 5 isim bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Enver Osman Kaan, Diyanet Radyo Seslendirmeci ve Spikeri Nisan Kumru, İstanbul Müftülüğü Uzman Vaizi Soner Çelebi jüride yer aldı.