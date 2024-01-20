İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu

Bodrum'da alkollü sürücünün çarptığı henüz 22 yaşındaki motosikletli genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne neden olan motosikletli sürücünün 1.36 promil alkollü olduğu ileri sürüldü

İHA20 Ocak 2024 Cumartesi 00:40 - Güncelleme:
Genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu
ABONE OL

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu isimli genç kız hayatını kaybetti. Motosiklete çarpan, araç sürücüsünün ise 1.36 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine giden 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrilirken hafif ticari araç yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ayşegül Baloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosiklette bulunan yaralı C.Y. (26) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü, gözaltına alındı. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.Y.'nin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşen Yalıkavak - Bodrum yolu tekrar çift yönlü trafiğe açıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.