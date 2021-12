Genç moda tasarımcı Didem Çelebi dünyaya açıldı

23 Aralık 2021 Perşembe 14:14 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:14

Didem Çelebi özel tasarımlarını içeren bu marka, tamamen Türk asıllı olarak ortaya çıkmış. Gerek web sitesinde gerekse de Instagram hesabında birbirinden özgün tasarımlara yer veren Çelebi: "Ürünlerimizi sattığımız mağazamız Belçika'da. Ancak ürünlerimize tüm insanlar rahat bir şekilde ulaşabilsin diye dijital platformlarda da satışa sunduk. Tamamen benim bireysel olarak tasarladığım ürünler sitede yer alıyor. Her yılın modasına uygun olan renkler özel olarak seçiliyor ve yine o yıl trend olmuş modeller ile birleştiriliyor. Bu sayede kişiler hem özgün olmaktan uzak kalmıyor hem de modanın tam içinde yer alıyor." cümlelerini kurdu.



Sitesinde hepsi el yapımı olan özel tasarımlar ve limited collection ürünlere yer veren The Celebi, her bireyin kendisine ait bir parçayı bir üründe bulabileceğini ileri sürüyor. 23 yaşındaki genç iş kadını ve tasarımcı Didem Çelebi Belçika'da limited collection ürünlere yer veren sınırlı sayıdaki Türk markasını yansıtmanın gururunu yaşadığını söyledi. Ayrıca bu konu hakkında Çelebi: "Tasarladığım ürünlerimin her birinden yalnızca bir ya da iki tane bulunmakta. Yani dünyada 100 kişide aynı ürünümden göremezsiniz. Bu da sizin tarzınızı diğerlerinden farklı yapacak detaylardan biri. Pantolonlardan çantalara ceketlerden sweatshirtlere kadar pek çok ürünü kreatif tasarımlar ile The Celebi web sitesinde bulabilirsiniz." cümlelerini sarf etti.

The Celebi İş Birlikleri

Yenilikçi ve dikkat çekici tasarımlarından söz eden Çelebi'nin Almanya'daki adını duyurmuş Türk şarkıcılarla da çalıştığı biliniyor. Umut Timur ve Hasibe Turhan şarkıcılarının konserlerinde giydikleri kıyafet tasarımlarını Didem Çelebi üstlenmekte. Başarılı tasarımcı Çelebi bu konu hakkında: "Türk sanatçılarla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu bana gurur veriyor. Yalnızca Türkler ile değil yabancılar ile de çalışmalar yapmaktayız. Yakın zamanda The Celebi olarak dünyaca ünlü SHEIN markası ile iş birliği yaptık. BU marka ile iş birliği yapan tek Türk marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İş birliği ürünlerimizi SHEIN internet sitesinde bulabilirsiniz." şeklinde konuştu.