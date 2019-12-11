Genç nesillere sıfır atık eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği ‘Sıfır Atık” çalışması Selçuklu’da geniş yer buldu. 2018 yılında belediye hizmet binası ve belediyeye ait tüm tesislerde Sıfır Atık çalışmalarını başlatan Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan 13 kamu kurumu ve bu kurumlara bağlı bulunan tüm binalar ile 489 okulda sıfır atık uygulamasını hayata geçirdi. Selçuklu Belediyesi, pilot olarak belirlediği 200 dairelik site içerisinde 7 farklı türde atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlayan (kağıt, karton, plastik, metal, cam, tekstil atığı, atık elektrikli ve elektronik eşya ve atık pil) Sıfır Atık Toplama noktası oluşturdu. İlçenin tamamında da ambalaj atıklarının, atık pillerin, atık ilaçların, elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması çalışmaları yapılıyor. Tüm bu çalışmalar 8.000 adet iç mekan kutusu, 550 adet konteyner/kafes, 18 adet atık ilaç toplama kutusu ve 3.000 adet atık pil toplama kutusu ile gerçekleştiriliyor. Değerlendirilebilir atıkların toplanması için 17 adet atık toplama aracı ile hizmet veriliyor.

Konya’nın İlk Atık Getirme Merkezi

Selçuklu’da oluşturulan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile de 13 türde atık (kağıt/karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, kurşunlu piller, pil ve aküler, floresan lamba, hacimli atık ve ömrünü tamamlamış lastik, atık elektrikli elektronik eşya,atık ilaç ve bitkisel atık yağ) evsel atıklardan ayrı olarak toplanarak daha sağlıklı bir geleceğin temelleri oluşturuluyor. Bununla birlikte iki adet “Mobil Atık Getirme” merkezinde, 6 farklı türde atık (plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli elektronik eşya) kaynağından ayrı olarak toplanıyor.

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca konutlarda yüz yüze bilgilendirme programları gerçekleştirilirken, çevre bilincinin genç nesillere de aktarılması hedefleniyor. Selçuklu Belediyesi tarafından 2019 yılında 62.440 konuta kapıda yüz yüze eğitim çalışması yapıldı. 32 okuldan 3568 öğrenci sıfır atık konularında bilgilendirilirken 26 okuldan 2080 öğrenci Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisine götürülerek uygulamalı eğitim aldı.

700 bin ağacın kesilmesi önlendi

Selçuklu Belediyesi, uyguladığı temizlik ve geri dönüşüm projeleri ile tasarrufu ön planda tutuyor. İlçede son 5 yılda 91.153 ton karışık ambalaj atığı toplanarak; 700.000 adet ağacın kesilmesi önlendi. Çalışmalarla 1.148.528 m3 su tasarrufu, 382.842.600 kwh enerji tasarrufu, 11.849.890 kg hammadde tasarrufu ve 911.530 litre benzin tasarrufu sağlanırken 18.895 kg atık pil toplanarak 3.779.000 m2 toprağın kirlenmesi önlendi.

“Amacımız daha yaşanabilir bir gelecek”