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Güncel

Gençler sağlık çalışanları için 1000 siperlik üretti

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde lider ve gönüllü 20 gencin katılımıyla 1000 adet yüz koruyucu siperlik üretildi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 12:54 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 12:54
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek amacıyla Gençlik Merkezinde lider ve gönüllü 20 gencin katılımıyla 3D yazıcılarla üretilen 1000 adet yüz koruyucu siperlik yetkililere teslim edildi.

Siperlikleri, Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) görev alan sağlık çalışanlarının yanı sıra kurum personelleri de kullanacak.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada, kurum tarafından tedarik edilen malzemeyle yapılan 1000 siperliğin KYK'da görev yapan sağlıkçılara teslim edildiğini söyledi.

Siperlikleri teslim alan Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Işık, " Böyle güzel bir çalışma yapmaları bizleri mutlu etti. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Gençlik Merkezi Şube Müdürü Aytaç Keklik ise sağlık çalışanları için seferber olduklarını ifade etti.

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