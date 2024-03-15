Gençlere uyarı! Bakan Bak: Spor yapmanız bizim için çok önemli

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte Bakan Bak'ın yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile ilçeye bağlı birçok okuldan öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Gençlerin sağlıklı ve toplumla uyum içinde yaşamasının önemine değinen Osman Aşkın Bak, "Spor yapmanız bizim için çok önemli. Gençlerimizin bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması en önemli görevlerimizden biri. Çocuklarımızı lütfen tesislerimize getirin. Spor yapmalarını sağlayın. Uyuşturucuyla mücadele etmemiz lazım. Çok okuyalım, çalışalım, spor yapalım ve Türkiye'ye hizmet edelim. Türkiye, spor ülkesi olma yolunda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'de spor devrimi yaşanıyor. Okul sporlarına önem veriyoruz. İçinizden sporcular çıkacak. Bu güzel ülkeye hep beraber hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, spora verdiği destek ve Pendik'e kazandırdığı tesisler dolayısıyla Ahmet Cin'e teşekkür etti.

Gençlerin dinamik ve sportif yetişmesine katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Ahmet Cin de "Spor kompleksi sayımız 15'e ulaştı. Kütüphane sayımızı da 21'e çıkardık. 3 yıldır başlattığımız üniversiteyi kazanan öğrencilere desteğimiz devam ediyor. Tek amacımız gençlerin sağlıklı ve bilgili yetişmesine katkı sunmak. Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşrifleri için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Pendik Belediyesinin spora yaptığı yatırımlara dikkati çeken Mehmet Yıldız ise "Pendik bir spor kenti. 6 aydır buradayım. Ahmet Cin'in spora inanılmaz bir ilgisi ve yatırımı var. İnşallah buradan nice sporcular yetişecek ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler." şeklinde görüş belirtti.