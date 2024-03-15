İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2024 Cuma / 6 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2203
  • EURO
    35,145
  • ALTIN
    2239.13
  • BIST100
    8837.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ailelere seslendi: Çocuklarınızı spor tesislerine getirin
Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ailelere seslendi: Çocuklarınızı spor tesislerine getirin

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de Türkiye Liseler Arası Basketbol Turnuvası final maçına katıldı. Hakemle birlikte maçı başlatan Bakan Bak ailelere seslenerek, “Çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Bu tesisler ücretsiz. En büyük önceliğimiz bağımlılığı önlemek” dedi.

IHA15 Mart 2024 Cuma 17:06 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ailelere seslendi: Çocuklarınızı spor tesislerine getirin
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de düzenlenen etkinliklere katıldı. Sabah saatlerinde Başakşehir Spor Tesisleri'nde Türkiye liseler arası basketbol maçı finaline katılan Bakan Bak, maça izleyici olarak ve oyuncu olarak gelen gençlerle vakit geçirdikten sonra final maçını başlattı. Maçı izleyen Bakan Bak, daha sonra Bahçeşehir'de bulunan Bahçeşehir Spor Tesisi'nin yeniden hizmete alımı programına katıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Bak'a programlarında eşlik etti.

"UYUŞTURUCU, ALKOL VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA MÜCADELE BİZİM GÖREVİMİZ"

Bahçeşehir Spor Tesisi'nin yeniden hizmete alımı programında vatandaşlara seslenen Bakan Bak, "Başakşehir denilince akıllara gençlik geliyor. Başakşehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Biliyorsunuz bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucu, alkol ve kötü alışkanlıklarla mücadele bizim görevimiz. Bu nedenle biz herkesi yaptığımız spor tesislerine davet ediyoruz. Annelere, babalara sesleniyorum, çocuklarımızı bu tesislere götürelim. Bu tesisler ücretsiz. Okullarda da spora önem veriyoruz. İstanbul Valiliği ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte tüm okullara spor kulüpleri kurduk. Daha demin de Türkiye Liseler Arası Basketbol Finalleri vardı, oraya katılım sağladık. Türk basketbolunda görev alacak çocuklarımızı gördüm. Sporun ortak bir dil olduğunu gördük. Tabii bütün bunların arkasında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir spor devrimi yaşaması var. Dünya çapında yapılan stadyumlar, yüzme havuzları ve sahalarıyla, pek çok tesisi ile bir spor devrimi yaşanıyor. Bizlere düşen bu yapılan salonları doldurup bayrağımızı göklere çektirecek sporcular yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR SPOR DEVRİMİ YAŞANIYOR"

Bakan Bak, "Bugün yine bir tesisi yenileyip, bakımdan geçirip tekrar daha üst kalitede hizmete sokacağız. Bizim açımızdan çok önemli bir husus var; Türkiye çapında yaklaşık 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Bu havuzlar içerisinde 10 milyon çocuğumuz yüzme öğrendi. Başakşehir'de de sayısını bilemediğimiz kadar çok havuz var. Bizim açımızdan bu çocukların yüzme öğrenmeleri çok önemli. Bir çocuk yüzme bilmediği için denizde veya gölette boğuldu lafının karşılığı yok. Bize düşen devlet olarak çocuklarımıza yerel yönetimlerle beraber ortak projelerle yaptığımız tesislerle çocuklarımıza hizmet etmektir. 4 milyon çocuğumuzu da yetenek taramasından geçirerek, çeşitli spor dallarına yönlendirdik. Türkiye'de bir spor devrimi yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.