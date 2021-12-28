Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1575 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuru ne zaman?

28 Aralık 2021 Salı 11:52 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 11:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere; Sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere 1575 personel alımı yapılacağını duyurdu. GSB personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri de yayımlanan kılavuzlar üzerinden açıklandı. Peki GSB personel alımı başvuru ne zaman?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) 1575 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2022 yılında bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını bildirdi.

GSB 1575 personel alımı başvuruları, 2020 yılı KPSS puanları dikkate alınarak yapılacak. Peki GSB personel alımı başvuruları ne zaman? İşte ayrıntılar...

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

GSB personel alımı başvurusu hakkında bilgileri paylaşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Başvurular 24 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak." dedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yurt Yönetim Personeli başvuruları 31.01.2022 – 04.02.2022 tarihleri arasında,

Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog başvuruları 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG BAŞVURU ŞARTLARI

1) Spor Uzmanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

3) Psikolog pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

– Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

– Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

YURT PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

– Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

– Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir