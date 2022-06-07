Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim değişikliğine '30Altı İklim Zirvesi' ile dikkati çekecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirvede Türkiye'nin dört bir yanından iklim gönüllüsü gençlerin; çevre uzmanları, akademisyenler ve girişimcilerle buluşacağı belirtildi.

Uzman isimlerin gençlerle, iklim krizinin sebeplerini ve sonuçlarını, su savaşlarını, sürdürülebilir üretim ve tüketimi, gıda güvenliği gibi pek çok başlığı masaya yatıracağı aktarıldı.

Birçok konu başlığı altında söyleşi ve panellerin de düzenleneceği zirveye kayıt olmak isteyenlerin, "30altiiklimzirvesi.com" internet adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN GENÇLERE DAVET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iklim değişikliğinin tüm yönlerinin ele alınacağı "30Altı İklim Zirvesi"ne tüm gençleri davet etti.

Bakanlık tarafından 10 Haziran Cuma günü İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirveye gençleri çağıran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençler bizim umudumuz, geleceğimiz. Onların iklim değişikliğiyle mücadeleyi sahiplenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Yaşadığımız yerleri doğru kullanmak, doğru yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde devretmek durumundayız. Bunu da gençlerimiz ile birlikte başarabiliriz. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın arttırılması, önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz zirvenin amacına ulaşacağına inanıyorum."