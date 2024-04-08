CHP'li tüm belediye başkanlarına gönderilen metin ortaya çıktı. Yazıya göre genel merkez tüm belediyelerden genel merkezden habersiz hareket etmemeleri istendi.

CHP Genel Merkezi'nin belediyelere gönderdiği yazıda 'Merkezi Sistem Modeli'ne geçildiği vurgulanarak, bundan sonra belediyedeki herhangi bir atamanın dahi genel merkezden onay alındıktan sonra gerçekleşebileceği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla yayımlanan kararlarda, belediyelerin bağımsız hareket alanının en üst seviyede daraltıldığı görüldü. Bilgilendirme yazısında, belediyelerin kendi kararları doğrultusunda herhangi bir anket ya da araştırma şirketiyle anlaşma yapmalarının bile yasaklanması dikkat çekti.

Tüm belediyeler, ikinci bir karara kadar bu tür şirketlere abone olmamaları yönünde uyarıldı.

Belediyelere gönderilen yazıda onay alınmadan kamuoyu açıklamalarının yapılmaması da istenerdek, "İletişim ve kamuoyu ile bilgi paylaşımı süreçlerinin, partimizin genel merkezi ile eşgüdüm içinde yürütülmesi gerekmektedir" denildi.