Gezeravcı, ISS'den çektiği Çanakkale fotoğraflarını paylaştı

TUA, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman ecdadımızın azmi ve fedakarlığı, tıpkı evrenin sonsuzluğunda kaybolmayan bir yıldız gibi bizlere ışık saçmaya devam ediyor. Onlardan aldığımız güçle, ülkemiz için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin uzaydan çektiği Çanakkale görüntüleriyle şanlı zaferimizi kutluyor, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir kez daha gurur ve coşkuyla diyoruz ki Çanakkale Geçilmez."

- GEZERAVCI, ISS'DEN ÇEKTİĞİ ÇANAKKALE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI



Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılını ISS'den çektiği Çanakkale fotoğraflarının yer aldığı bir seçkiyle kutladı.

Çanakkale'yi "bir milletin imkansızlıklar içinde var olma mücadelesi verdiği, sonucunda da dünya tarihinde emsali görülmemiş bir zafer kazandığı yer" olarak tanımlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Birçok kez üzerinden uçmuş ve selamlamıştım. Ve nihayet uzaydan selam verdim, her karışı kahramanlıklarla dolu Çanakkale'ye. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."