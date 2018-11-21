Gezi'nin finansörü Kavala, başkanı olduğu vakfın finansmanının 'Avrupa Birliği' adı altında geldiğini itiraf etti

Gezi kalkışmasının finansörlüğünü yürüttüğü iddia edilen Anadolu Kültür A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, savcılığa verdiği ifadede şirket gelirlerinin nereden geldiğine dair açıklamalar yaptı. Kavala'nın, gazeteci ve televizyoncuların, başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı üzerinden fonladığı, vakfın da bu finansmanı "Avrupa Birliği" adı altında sağladığı ortaya çıktı.

'GÜDÜMLÜ TV' İTİRAFI

Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ve PKK'nın yayın organı olmakla itham edilen İMC TV'de sunuculuk yapan Banu Güven'i kurulacak medya yapılanması için Açık Toplum Vakfı'na yönlendirdiği tespit edildi. Osman Kavala, savcıya verdiği ifadede, "Gezi olaylarının ardından gazeteciler, dijital ortamda çalışacak yeni bir haber kanalı kurmak istedi, Banu Güven'le parayı Açık Toplum Vakfı üzerinden almak gerektiği hususunda konuştum" ifadelerini kullandı.

PARA VAKIF ÜZERİNDEN...

Kavala'ya, PKK'nın yayın organı olmakla itham edilen İMC TV'de sunuculuk yapan Banu Güven'le 24 Temmuz 2013 tarihinde telefonda yaptığı görüşme de soruldu. Kavala'nın, söz konusu telefon görüşmesinde Güven'e Avrupa'dan para alabilmek için yeni bir şirket kurulması gerektiğini ancak yeni kurulan bir şirkete AB tarafından para verilemeyeceği, bu parayı Açık Toplum Vakfı üzerinden almak gerektiğini ifade ediyor. Kavala, "Banu Güven isimli şahısla olan irtibatınız nedir? Avrupa Birliği üzerinden talep edilen ve çeşitli vakıflar üzerinden aktarılması planlanan finansal destek ne amaçla talep edilmektedir?" sorusuna da "Bu görüşme bana aittir" yanıtını verdi.

PARA İÇİN ALMAN MAYER'E...

Kavala'ya haber kanalı için yabancı uyruklu bir şahıs ile kurulan iliteşim de soruldu. Bu görüşmeyi de kabul eden Kavala, bu kişinin "Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Alman uyruklu ve Türkiye'de ofisi olan Frederick Ebert Vakfı'nın temsilcisi olduğunu söyledi. Bu arada soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin konuşmalarının, FETÖ'cü polisler tarafından silindiği ortaya çıktı. İddialara göre 17-25 Aralık kumpasının ardından görev yerleri değiştirilen FETÖ'cü polislerin ayrılırken sildikleri dosyalar incelemeye alınmış bazı belgeler kurtarılarak geri getirilmişti.

KALKIŞMA YABANCI BASINDA ÇIKSIN DİYE ÇALIŞTI

DIĞER taraftan soruşturma kapsamında tutuklanan Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu'nun, Gezi olaylarının uluslararası medyada yer alması için çalışmalar yürüttüğü tespit edildi. Aksakoğlu'nun, İtalyan gazetecilerin Gezi kalkışmasına katılan bazı doktorlarla görüştürülme talebinin kendisinden talep edilmesine "tamam ayarlarım" dediği telefon görüşmelerine yansıdı.

(Sabah)