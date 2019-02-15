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Giresun’da CHP'li Fatma Karaibrahim Canik, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu

Giresun’da iki dönem Bulancak Belediye Başkanlığı için CHP’den aday olan Fatma Karaibrahim Canik, sosyal medya hesabından, 'Vesayet ve ipotek altına alınan CHP’deki kısır siyasete katlanma imkanım kalmamıştır” diyerek istifa ettiğini duyurdu.

  • İHA
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CHP'li Fatma Karaibrahim Canik, açıklamasında, “Aktif siyasete başlarken büyük ideallerle katıldığım ve sadece güzel bir Bulancak için yıllardır mücadelemi sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum” diyerek devam eden Canik, “Bu süreçte benimle dava arkadaşlığı yapan beraber yürüyen tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarında çalıştığım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümü ise bana evlerinin kapısını açan, sofralarında aşlarını paylaşan saygıdeğer Bulancaklı hemşerilerime ediyorum. Bu bir vazgeçiş değildir” dedi. 
 
Öte yandan CHP’de daha önce de, ‘Millet İttifakı’ndan dolayı Görele ilçesine Bağlı Çavuşlu Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday çıkartmayıp İYİ Parti’nin adayını destekleyeceğini açıklayınca CHP Çavuşlu Belde Başkanı ve yönetimi istifa etmişti. 
 

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