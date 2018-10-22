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Giresun'da tarihi evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çınarlar Mahallesi'ndeki Zeytinlik semtinde Ahmet Ergun'a (65) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını söndüren Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evde Ergun'un cansız bedenine ulaştı.

Ergun'un cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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