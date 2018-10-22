Giresun'da tarihi evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

<p> Yangını söndüren Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, evde Ergun'un cansız bedenine ulaştı.</p> <p> Ergun'un cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.</p>
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