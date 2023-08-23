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Giresun'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
Giresun'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabulduk köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. idaresindeki 28 ABE 681 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araç sürücüsü Hüseyin K.,Hasan K., Furkan K. ve Hanife K. yaralandı, 48 yaşındaki Halime Karaca ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralıları ve hayatını kaybeden Hanife Karaca'yı araçla yuvarlandıkları uçurumdan AFAD ve Giresun İtfaiye ekipleri çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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