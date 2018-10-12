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Giresun'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Yilmaz Mumcu (60) idaresindeki 61 EL 784 plakalı otomobil, Ramazan Eroğlu'na (30) ait park halindeki 53 K 2408 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Kazada sürücü Mumcu yaralanırken, otomobilde bulunan eşi Leyla Mumcu (43) olay yerinde öldü.

Yaralanan Yılmaz Mumcu ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Leyla Mumcu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise tır sürücüsü Eroğlu gözaltına alındı.

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