Giresun'da sel faciası! Bir ev kayboldu

Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu.

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu.

Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere, yağış nedeniyle beldenin farklı bölgelerinde heyelanların yaşandığını söyledi.

Meteorolojik uyarı nedeniyle geceden bu yana hazırlıklı olarak yağışı beklediklerini aktaran Çetin, "Can kaybı şu an itibarıyla yok ama sadece bir yerden haber alamadık. Bir tane evin yıkıldığını duyduk Çağlayan Mahallemizde." dedi.

Çetin, evde kimsenin olup olmadığına dair henüz bilgi bulunmadığını dile getirerek, "Onun araştırmasını yapıyoruz. Allah kimseye göstermesin. Önceden yaşadığımız dere taşmasından daha çok zararımız var şu anda. Bu dere taşması değil ama aşırı şiddetli yağışlardan dolayı arazilerden küçük derelerden gelenler yollarımızı, her tarafı yıktı." diye konuştu.

İlgili kurumlara ait ekiplerin yağışın hemen ardından çalışmalara başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aşırı yağış olacağını bekliyorduk hazırlıklıydık. Geceden bu yana kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Mollamahmutoğlu Mahallesi'nde 5 kişilik aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Çocuklarını kurtarırken ayakları sıkışmış galiba ve şu an hastanede ama hayati bir tehlike olmadığını öğrendik."

Çetin, yağış nedeniyle mandırada mahsur kalan hayvanların da kurtarılmaya çalışıldığını aktardı.

Başkan Çetin, beldede çoğu yolun kapalı olduğunu dile getirerek, ekiplerin iş makineleri ile çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

- "DERE TAŞMADI, DERE TAŞSAYDI DAHA ÇOK BASKIN OLURDU"

Belde merkezinde kahvehane işleten Özden Aksoy, gece yoğun yağışın ardından iş yerini su bastığını söyledi.

Aksoy, yağış sonrası temizleme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Duroğlu beldesinin üst tarafı göçerek beldenin içine yığıldı çamur. Su ve sel baskını oldu. Dere taşmadı, dere taşsaydı daha çok baskın olurdu." dedi.

Köylerden gece saatlerinde arayan tanıdıklarının, evlerin alt katlarını su bastığını söylediğini belirten Aksoy, durumu yetkililere bildirdiklerini vurguladı.

Evini su basan Halil Kuranayoğlu ise beldede kuvvetli yağmurun etkili olduğunu anlatarak, "O sırada uyuyordum, arkadaşlarım kaldırdı. Eve su bastığını hissetmedim. Arkadaşlarım elektrik olmadığı için kapıya vurarak kaldırdılar. Merdivenden aşağıya inerken şelale gibi su geliyordu. Buraları açtık, suyu tahliye etmeye çalıştık. Sabaha kadar yağmur yağdı." ifadelerini kullandı.