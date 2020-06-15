Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? Giriş çıkış kapatılan iller

15 Haziran 2020 Pazartesi 12:32 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:32

Valilikler tarafından bazı illere son dakika giriş çıkış yasağı getirildiği duyuruldu. Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapatılan iller

Giriş çıkış kapatılan illerle ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldı.

Corona virüsü salgını ve HDP'li iki ismin milletvekillerinin düşürülmesini ve tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bazı kentlere 3-15 gün süreyle giriş çıkış yasağı getirildi. Merak edilen bir diğer konusu ise valiliklerin yaptığı açıklama sonrasında giriş çıkış yasaklanan iller hangileri olduğu. İşte giriş çıkış kapatılan iller

GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILAN İLLER

HDP'nin 'Demokrasi Yürüyüşü' çağrısı yapması ve koronavirüs salgını riski nedeniyle Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ illerine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Valiliklerden yapılan açıklamada; milletvekillikleri düşürülen CHP'li Kadri Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla Adana, Bursa ve bazı illerde toplanma çağrıları yapıldığı anımsatıldı.



Bazı illerde toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinlikler ile kente giriş ve çıkışların yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı bildirildi.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.

Bu tür eylemlerin düzenlenmesiyle karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin zafiyete uğrayabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın açıklamalarının yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama, park ve bahçelere çadır ve stant kurulması gibi eylem ve etkinliklerle hastalığın yayılmasına neden olacağından müsaade edilmemesi, milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla yarından itibaren 15 gün sınırlandırılmıştır. "

Açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser ve şenlik gibi eylem ve etkinliklerin de yarından itibaren 15 gün sınırlandırıldığı ifade edildi.