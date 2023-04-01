''Gizem bebek'' annesine kavuştu

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan 3.5 aylık bebek, enkazdan 128 saat sonra çıkarıldı. Hemşirelerin Gizem adını verdiği bebeğin annesi Yasemin Begdaş hayatta kalırken, babası ve iki erkek kardeşi ise hayatını kaybetti. Gizem bebek, enkazdan çıkarılmasının ardından ilk müdahalenin yapılmasıyla birlikte Adana Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Herhangi bir sağlık probleminin olmaması üzerine minik kız kurum bakımı altına alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirilen Gizem bebek, Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan kontroller sonrasında Bakanlığa bağlı kuruluşa yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisiz çocukların ailelerinin bulunması çalışmaları çerçevesinde gelen ihbarları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti.

BEBEĞİ ADANA'DA BAKAN YANIK KARŞILADI

Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara'dan özel uçakla Adana'ya götürdü. Adana'da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, bebeği Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'a teslim etti.

Anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını söyleyen Bakan Yanık, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden birçok il etkilendi. Bunlardan en çok etkilenenlerden biri de Hatay. Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi. Adana Şehir Hastanemizde ilk tetkikler yapıldıktan sonra biz Gizem'i Ankara'da Bakanlığımızın kuruluşuna aldık" dedi.

"DESTEĞİMİZ HER ZAMAN GİZEM'İN YANINDA OLACAK"

Refakatçisiz çocukların ailelerini arama çalışmaları çerçevesinde yapılan DNA testi sonucunda annesinin Yasemin Begdaş olduğunu tespit ettiklerini ve bebeğin ailesiyle kavuşturulması çalışmalarına başladıklarını anlatan Bakan Yanık, "Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem'i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem'in yanında olacak" ifadelerini kullandı.

"Anneyle evladını kavuşturmak dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir" diyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"O mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocuklar için hep güzellikler, iyilikler, refah, esenlik mutluluk olsun. Biz de o mutluluklara şahit olalım temennimiz budur."