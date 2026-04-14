İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,725
  • EURO
    52,8042
  • ALTIN
    6957.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göbek bağıyla öldürülmüş halde bulunmuştu: 2007'deki dehşet olayda şaşırtan savunma
Güncel

Göbek bağıyla öldürülmüş halde bulunmuştu: 2007'deki dehşet olayda şaşırtan savunma

İzmit'te 2007 yılında çöp konteynerinde göbek bağına sarılmış halde ölü bulunan bebeğe ilişkin dava başladı. Tutuklu sanık E.N.Ö.'nün olaya ilişkin savunması duyanları şaşkına çevirdi.

AA14 Nisan 2026 Salı 20:32
Göbek bağıyla öldürülmüş halde bulunmuştu: 2007'deki dehşet olayda şaşırtan savunma
ABONE OL

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.N.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, o tarihlerde psikolojik sorunları olduğunu, olayı net hatırlayamadığını iddia ederek, "Hamile olduğumun farkında değildim. Karnımda şişkinlik yoktu. Vücudumda değişkenlik yoktu." ifadelerini kullandı.

Olay günü şiddetli bir ağrıyla tuvalete gittiğini anlatan E.N.Ö, "Çok fazla kan vardı. Kanı görünce fenalaşıyorum. Bebeğin kafasını gördüm. Korkuyordum, ne olduğunu anlayamadığım bir durum gelişti. Kordon bağının vücudumdan nasıl ayrıldığını hatırlamıyorum. Bebeğe dokunduğumda kaskatıydı. Bayıldığımı hatırlıyorum. Ayıldığımda bebek kucağımda ve kaskatıydı. Kordonun nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bebek ağlamayınca sırtına vurdum." dedi.

Olay esnasında alkollü olabileceğini belirten E.N.Ö, o anları ve sonrasını net hatırlamadığını kaydetti.

Yaşamını yitiren bebeği savunması için atanan kayyum avukatın "Bebeğin boynuna 3 tur kordon dolanmış, hiç mi fark etmediniz?" sorusuna karşılık E.N.Ö, "Kordonu fark etmediğim için ayırma girişiminde bulunmadım." diye cevap verdi.

Olayın yaşandığı dönemde sanığın komşusu tanık C.T. de sanığın o zamanlarda hamile gibi görünmediğini, karnında şişlik olmadığını, mevcut kilosunu koruduğunu söyledi.

Sanığın olay zamanı beraber yaşadığı halası tanık E.Ö. ise E.N.Ö'nün mide bulantısı yaşamadığını, canının bir şeyler çekmediğini ve fiziki olarak değişim yaşamadığını anlattı.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.N.Ö'yü 18 Kasım 2025'te Sakarya'da yakalamış, zanlı 19 Kasım'da tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "altsoydan birine, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması isteniyor.

  • göbek bağı
  • Kocaeli bebek cinayeti
  • Kocaeli

ÖNERİLEN VİDEO

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra büyük operasyon

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.