İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göç İdaresi Başkanlığından ''kaçak göçmen'' iddiarına ilişkin açıklama
Güncel

Göç İdaresi Başkanlığından ''kaçak göçmen'' iddiarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada yayımlanan düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetlerince yakalanmasına ilişkin görüntülerin bir yıl öncesine ait olduğunu açıkladı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Göç İdaresi Başkanlığından ''kaçak göçmen'' iddiarına ilişkin açıklama
ABONE OL

Başkanlıktan yapılan açıklamada, eski tarihli görüntülerin yeni tarihliymiş gibi "Polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun dorsesinden onlarca kaçak çıkıyor." başlığıyla yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu eski görüntüler, art niyetli şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır.

Görüntülere konu düzensiz göçmenler, 1 yıl önce, 5 Ocak 2023'te kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanmış ve akabinde sınır dışı edilmiştir. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle halk arasında endişe, korku veya panik yaratmaya çalışan ve devlet kurumlarını aşağılayan söz konusu sosyal medya hesabı hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır."

  • düzensiz göç yakalama
  • kolluk kuvvetleri
  • sosyal medya paylaşımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.