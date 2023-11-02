İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,357
  • EURO
    30,1648
  • ALTIN
    1806
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçmen kaçakçılarına fırsat verilmiyor: Bir haftada 813 göçmen yakalandı
Güncel

Göçmen kaçakçılarına fırsat verilmiyor: Bir haftada 813 göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 813 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılarına fırsat verilmiyor: Bir haftada 813 göçmen yakalandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 813 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.