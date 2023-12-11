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  • Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor! 8 kişi tutuklandı
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Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor! 8 kişi tutuklandı

Van'da 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 organizatörden 8'i tutuklandı. Öte yandan Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

IHA11 Aralık 2023 Pazartesi 09:03 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor! 8 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 3 organizatör hakkında adli işlem yapılmış 8 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

VAN'DA TERÖR OPERASYONU

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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