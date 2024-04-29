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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 tutuklama

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 09:17 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 tutuklama
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Kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 17'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Nisan Perşembe günü düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda aralarında bir kargo aracının logolarının yapıştırıldığı minibüsün de olduğu 10 araca el konulmuştu.

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