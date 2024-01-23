İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2729
  • EURO
    32,832
  • ALTIN
    1972.24
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Osmaniye'de 3 kişi tutuklandı
Güncel

Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Osmaniye'de 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 14 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA23 Ocak 2024 Salı 19:05 - Güncelleme:
Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Osmaniye'de 3 kişi tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki 14 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

  • suriye göçmenleri
  • yasa dışı giriş
  • göçmen kaçakçılığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.