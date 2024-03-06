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Göçük altında kalan işçilerin aileleri yalnız bırakılmıyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

IHA6 Mart 2024 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Göçük altında kalan işçilerin aileleri yalnız bırakılmıyor
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Vali Hamza Aydoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte, İliç'teki madende göçük altında kalan işçilere ulaşılması için devam eden çalışmaları yerinde takip ettiler. Vali Aydoğdu, alanda bulunan ailelerle de görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Hamza Aydoğdu daha sonra madende meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Alanda yürütülen çalışmalarda ki son durum hakkında ailelere bilgi veren Vali Aydoğdu, "Sahadaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Öncelikli amacımız en kısa süre içerisinde işçilerimize ulaşmak. Birbirimize destek vererek bugünleri aşacağız." dedi.

  • Erzincan Valisi
  • İliç mücadele
  • Toprak kayması

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