Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına fırtına engeli

DHA 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:40

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada- Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada- Geyikli hattında ise bu sabah Bozcaada’dan saat 08.00 ve Geyikli’den saat 09.00 seferleri yapılırken, Bozcaada’dan 16.00, Geyikli’den ise 18.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.