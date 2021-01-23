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Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına fırtına engeli

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 10:40 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:40
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada- Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Bozcaada- Geyikli hattında ise bu sabah Bozcaada’dan saat 08.00 ve Geyikli’den saat 09.00 seferleri yapılırken, Bozcaada’dan 16.00, Geyikli’den ise 18.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

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