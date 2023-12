Göksu'dan İmamoğlu'na zor soru: 127 milyar lira CHP Kongresi'nin dizaynında mı kullanıldı?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, TGRT'de katıldığı programda konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kenti yönetmek için ortaya bir vizyon koyması gerektiğini söyleyen Göksu "O vizyona doğru ilerlemeniz geliyor. İstanbul'da yapılan anketlerde birinci sorun ulaşım yüzde 50. İstanbul'da ulaşımla ilgili çok acil planı ortaya konması gerekiyor. Ve şunu düşünebiliyor musunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Mastar Planını bile dahi güncellemedi. Bunu güncellemedikten sonra İstanbul'daki ulaşım aksları ile ilgili performans ortaya koymadıktan sonra hatların optimizasyonuyla ilgili bir çalışma yapmadıktan sonra sadece reklam ve algıyla ulaşımı çözme ihtimaliniz yoktur. Hatırlar mısınız? İlk günler şöyle dediler; Biz otobüs sistemini değiştirdik, halk otobüs sistemini değiştirdik. Şöyle yaptık böyle yaptık. Bedeli ne oldu? Bedeli şuanda 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sadece İETT'ye 27 milyar sübvanse düşürdü" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİNİ DİZAYN ETMEKTE KULLANDIĞI VAKİT KADAR, İSTANBUL'A VAKİT AYIRMIYOR"

Özel Halk otobüsçülüğünün bittiğine dair iddialar üzerine konuşan Göksu, "Sistem çöktü. Sistem yönetilemez hale geldi. Bir taraftan halk otobüsüyle ilgili sistemi değiştirdiler, halk otobüslerinin ödemelerini yapamıyorlar, öbür taraftan çok ciddi kaynak aktarmaları lazım. Sistemi yönetemiyorlar. Yönetememesinin sebebi, yönetecek birinin olmaması. Siz İstanbul'a bakmıyorsunuz ki başka bir şeye bakıyorsunuz. Sizi heyecanlandıran şey İstanbul'a yapmış olduğunuz yeni adımlar değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren, mevcut yönetimi ilgilendiren şey ne biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kasası ve masası. Bunlar ilgilendiriyor. Öbür taraftan eğer ortaya koysalar siz Cumhuriyet Halk Partisini dizayn etmekte kullandığınız vakit kadar, İstanbul'a vakit ayırmıyorsunuz. Hatırlayın, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'tan sonra bir zoom toplantısı gündeme geldi konuşuldu. Ne dedi? 'Evet' dedi. 'Ben böyle toplantıyı en az 200 defa yapmışımdır' dedi. Ben inanıyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un bir konusu ile ilgili 200 toplantı hiç yapmamıştır" ifadelerini kullandı.

"4 TANE BİNA YENİLEDİLER"

Deprem ve Kentsel dönüşümle ilgili de konuşan Göksu, "İstanbul üç temel stres alanı var. Deprem, ulaşım, trafik, su ve çevre. İstanbul'un deprem meselesi temel gerçeklik. Eğer bilim adamlarının dedikleri doğruysa deprem riski yüksek. Bununla ilgili deprem bilimsel altlık oluşturmanız gerekiyor. Tüm bölgenin etkileneceği depremle ilgili yapacağınız tek şey var yapı stokunu yenilemek. 4.5 yılda şunları yaptılar; 4 tane bina yenilendi, internet sitesi kurdular, tsunami tabelası astılar başka bir şey yok. Bol bol Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla polemiğe girdiler. Biz bunları Meclis'te söylediğimizde İBB Başkanı İmamoğlu bize; 'Acıyorum, üzülüyorum' der. Ben sizin ekranlarınız vasıtasıyla bir çağrıda bulunuyorum. İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'a uğramadığı için İstanbul'un verilerinden haberi yok. Dehşet bir kibir hastalığı var. Kendisinin eleştirilemez bir insan olduğunu düşünüyor. 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisini dizayn ettim diyor. Resmi veriler söyleyeyim size; İstanbul'a şu anda yenilenmiş konut sayısı; 850 bin, dönüşüm süreci devam eden; 193 bin 583, bunun 126 bini bakanlık ve AK Parti döneminde yapıldı. 65 bini özel sektör tarafından yapıldı. 2015 Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 1. Her depremden sonra yeni bir tweet atar; 'Deprem seferberlik planımızı hayata geçiriyoruz' diye. Netice yok. Meclis'te sunum yaptığı sırada İmamoğlu '18 milyar para harcadık. İlgili kurumun Genel Müdürü ise 52 proje yaptık 9 bin konut yaptık' diyor" diye konuştu.

"HANGİ SİYASİ ANLAYIŞ İSTANBUL'A ÇİVİ ÇAKMAK İSTEYENLERİ ENGELLEYEBİLİR"

Şeffaf bir bütçesi olan İBB'nin nasıl para harcandığı sorularına cevabı olmadığını söyleyen Göksu, "Biz bütçeyi revize edelim dedik. Merkezden gelen ciddi bir kaynak var. Bu kaynağı depreme, kentsel dönüşüme harcayalım. Bu işin şakası yok. Bu işin siyaseti yok. Hep beraber bu işe yoğunlaşalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İBB'yi engellediğine dair iddialara; Hangi siyasi anlayış İstanbul'a çivi çakmak isteyenleri engelleyebilir. Yeni Kentsel Dönüşüm Projesi başladığında Çevre ve Şehircilik Bakanımız İmamoğlu ile görüştü. Bürokratları bu yasanın hazırlanmasında aktif rol aldı. Sonra çıktılar; 'Bu projenin altında farklı kokular seziyormuş, rezerv alanı değişmiş, insanların mülküne çökeceklermiş'. Bunun söylenmesi için art niyetli olmak lazım. Bir taraftan bunu söylüyorsunuz, öbür taraftan bakanlığa yazı yazıyorsunuz Bayrampaşa'da 76 dönümlük araziyi rezerv alanı ilan ettim diyorsunuz. Bunların hepsi kentsel dönüşümün gerçekliği karşısında deprem meselesinin toplum nezdinde ki karşılığı olduğunu bildikleri için, deprem meselesini sadece siyasi manipülasyonu ve siyasi polemik haline getiriyor. Kentsel dönüşüm yapmak için önce samimiyet gerekiyor, gayret gerekir, emek gerekir. Maraş depreminden sonra İstanbul'da korku yaşayan insanların kentsel dönüşüm başvurularının hepsi sonuçsuz kalmıştır. İstanbul'da yaklaşık 7 milyon bağımsız bina var. İBB'nin 2024 yılında kentsel dönüşüm için bütçesine koyduğu rakam, 2.4 milyar TL. Bunun içinde ne var; konut yapmak, internet sitesi çalıştırmak var, fikir projesi geliştirmek var, reklamlar var ve kira ödemeleri var. Her belediyede zorunlu hazırlanması gereken kentsel dönüşüm strateji belgesini İBB hazırlamadı. Bir yönetici şehirde niçin vardır? Muhtemel riskleri ortadan kaldırmak için" ifadelerini kullandı.

"300 MİLYON LİRA BORÇLA TESLİM ETTİĞİMİZ İSKİ, ŞU ANDA YAKLAŞIK OLARAK 14 MİLYAR LİRA BORÇLA ÇIKTI"

Geçmişte bir vizyon ortaya koyarak, ne olur ne olmaz diyerek Melen projesinin devreye koyulduğunu ifade eden Göksu, "Melen'deki barajın gövde kapasitesi yaklaşık 800 milyon metreküp. Melen'deki baraj bittiği zaman zaten İstanbul'un bir yıllık su kapasitesini stok olarak, rezerv olarak tutacağınız bir alan orada var. Ama bu arada ne olur ne olmaz diyerek, Melen Çayı'nın ve Yeşilçay'ın İstanbul'a suyunun gelmesi için sistem kurulmuş. İstanbul'un suyunun şu anda bazı dönemler yüzde 100'e yakın ortalaması yüzde 70'i Melen'den gelir. Şöyle düşünün; dünya bağırıyor. Ne diyor? 'Bir iklim krizi var, iklim göçü var' diyor. Bu kenti yöneten olarak ne yapmak zorundasınız? Bu iklim krizine karşılık tedbirler almak zorundasınız. Ben buradan soru soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu 5 yıllık dönem içinde İstanbul'a 1 metreküplük kupa kadar temiz su kaynağı oluşturdu mu? Hayır. 1 metreküp temiz su kaynağı oluşturmadı. Onu bırakın bizim dönemde yapılan Uluslararası Su Anlaşmaları var. Bu Uluslararası Su Anlaşmalarını devreye sokup, suyu takviye edebilirdiniz. Yeni alanlar açabilirdiniz. Bunların hiçbiri olmadı. Ama ne oldu? 300 milyon lira borçla teslim ettiğimiz İSKİ, şu anda yaklaşık olarak 14 milyar lira borçla çıktı" dedi.

"4 AYDA İBB'YE 8 BİN 643 KİŞİYİ ALMANIN İZAHI VAR MI?"

1 Temmuz ve 20 Kasım tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işe alım sayısının 8 bin 643 kişi olduğu kaydeden Göksu, "Bunların en yüksek sayısı da son 2 ayda artmış. Bunu ben söylemiyorum. 4 ayda İBB'ye 8 bin 643 kişiyi almanın izahı var mı? Alımların büyük bir bölümü, şirketler ve taşeronlar üzerinden oluyor. Ben bunu belgelerle söylüyorum. 8 bin 643 kişi ve son 2 ayda yoğunlaşmış. Bunu ben söylemiyorum. CHP İl Başkan Adayı söylüyor. İstanbul'un dışında toplu taşımanın temel sorun olduğu mutlaka başka kentlerimiz vardır ama temel sorun olan İstanbul dışında başka kent var mı? İstanbul'a bir günde ne kadar araç trafiği giriyor biliyor musunuz? Yeni trafik tescili yaptıran araç sayısının ortalamasını söyleyeyim; 2023 yılında bin 500 araç. İstanbul trafiğine dışarıdan giren araç sayısı ise 100 bin. Her gün yeni bin 500 araç trafiğe çıkıyor. İstanbul'da mevcut 33 milyon yolculuk var. Her gün taşı taş üstüne koymazsanız bu sistem yürür mü? Bu sistem yürümez. Siz hiç duydunuz mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım vizyonunda şunlar var. İstanbul'da yaşıyoruz. Şu 5 yıllık dönem içinde İstanbul'a yeni açmış olduğu bir bulvardan, yeni açmış olduğu bir yoldan geçtiniz mi? Her gün bin 500 aracın yeni trafiğe çıktığı bu kentte siz her gün bir atılım yapmazsanız ne olacak? 100 bin kapasiteli otopark sözü vermişsiniz, 5 yıl geçmiş. Nerede? Biz bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz bize cevap verecek yüreklilik yok" diye konuştu.

"127 MİLYAR LİRA NEREDE? ACABA CHP KONGRESİ'NİN DİZAYNINDA MI KULLANILDI?"

Her şeyi belgelerle konuştuğunu söyleyen Göksu. "2020'de yatırım programına koymuşsunuz. Şunları yapacağım şeklinde ve bütçesi bu. 2021 oluyor para harcanmış ve aynı proje 2021 yılının yatırımına koyulmuş. Bütçesi yok harcanmış ama iş yapılmamış. 2022 yılında da aynı bütçesi yok ama iş yapılmamış. Böyle tekrarlanan rakam 127 milyar lira. Bütçe harcanmış ama iş yok. Bu soruyu soruyorum ben bu para nerede? 127 milyar lira nerede? Acaba CHP Kongresi'nin dizaynında mı kullanıldı? Bunu ben söylemiyorum, delegeler, CHP yöneticileri, teşkilatındaki kişiler söylüyor. İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi? 'İstanbul'a borçlanmak ihanet. Ben İstanbul'un kaynaklarını 2 katına çıkaracağım' dedi. İBB'ye 2018 yılında toplam 12 buçuk milyar para gelmiş. Merkezi bütçeden. 2024 yılından İBB bütçesinde öngörülen gelecek para 140 milyar lira. Muhtemelen gerçekleşmesi 160 milyar olacak. Artış ne kadar? Yüzde bin 122. Merkezi bütçeden İBB'ye gelecek para oranı. İBB bütçesine 1 ayda gelen para Kadıköy bütçesinin yıllık bütçesinin 2 katıdır" dedi.

'GÖKSU ADAY ADAYI OLACAK MI'

İBB için aday adayını olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Göksu, "Biz siyasi mücadelemizi, ideallerimiz ve kendi inanç değerlerimizle bir mücadele olarak görürüz. Sonuçta ortaya çıkan tablo neyse takdir-i ilahi der geçer gideriz. Kamuoyunun tartışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ortaya çıkacak bir karar çerçevesinde her kim olursa şuna inanıyorum. 31 Mart 2024'te 'Yeniden İstanbul' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.